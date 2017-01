Toptransfer in de maak voor PiquÃ©? 'Verdediger Barcelona wil naar Londen... omdat Shakira aandringt'

Toptransfer in de maak voor Piqué? 'Verdediger Barcelona wil naar Londen... omdat Shakira aandringt'

door Redactie



Ziet FC Barcelona binnenkort één van zijn steunpilaren vertrekken? Het is niet uitgesloten. Verdediger Gerard Piqué overweegt volgens de laatste berichten om andere oorden op te zoeken.

Het Spaanse Don Balon meldt namelijk dat Piqués wederhelft, de Colombiaanse zangeres Shakira, aanstuurt op een vertrek bij Barcelona. Volgens het medium wil mevrouw Piqué zich settelen in Londen, omdat ze een rustiger leven wil. Maar of het in Londen zoveel rustiger is, dat durven we nog te betwijfelen.

Hoe dan ook bekijkt het koppel momenteel wat er mogelijk is in de Premier League. Piqué speelde voor zijn terugkeer naar Barcelona in het shirt van Manchester United. In Londen zijn er wel wat mogelijkheden voor de verdediger: Chelsea, Arsenal, Tottenham Hotspur, …