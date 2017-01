Tuur Dierckx verovert nog wat blauw-zwarte harten met deze tweet over Cercle Brugge

Royal Antwerp FC haalde het zondagnamiddag met het kleinste verschil van Cercle Brugge. Aanvaller Tuur Dierckx had een belangrijk aandeel in de overwinning: hij tekende voor de enige assist van de wedstrijd.

Dat de overwinning op het veld van Cercle Brugge deugd deed voor Dierckx, is wel duidelijk. De gewezen speler van Club Brugge glunderde na afloop van de wedstrijd en dat mocht de hele wereld weten.

​"#1PloegInBrugge​", met de blauw-zwarte kleuren achter stuurde Dierckx de wereld in via Twitter. De winger draagt zijn voormalige club duidelijk nog in zijn hart. En met deze tweet veroverde hij wellicht nog wat harten bij de fans van blauw-zwart.