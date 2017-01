Ook Tielemans naar China, of andere plannen? "Wil volgend seizoen in deze competitie spelen"

door Redactie



Axel Witsel trok voor veel geld naar de Chinese competitie. Steven Defour staat allerminst weigerachtig voor zo'n overstap. En er worden nog andere Belgen het hof gemaakt. Wat zijn de plannen van Youri Tielemans op dat gebied?

Tielemans is duidelijk in zijn bewoordingen: “Ik zou zo’n aanbod momenteel echt niet overwegen”, geeft hij toe in Het Nieuwsblad. “Ik wil de Champions League spelen volgend seizoen.” Dus niet China.

En wat als Axel Witsel door zijn overstap naar China niet meer in aanmerking komt voor de Rode Duivels? “Het is een keuze voor de bondscoach, maar als het zo is, dan komt er een plaats vrij”, bekijkt Tielemans het pragmatisch.