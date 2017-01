De deal is rond: Gent en Kortrijk wisselen middenvelders uit

Het is eindelijk rondgeraakt, de deal tussen AA Gent en KV Kortrijk. De Buffalo's versterken zich met Birger Verstraete, terwijl jeugdproduct Hannes Van der Bruggen de omgekeerde beweging maakt.

Een akkoord hing al een tijdje in de lucht, maar deze morgen zijn beide clubs eruit geraakt. Hoeveel Gent bovenop Van der Bruggen moet neerleggen, is nog niet bekend. Met Birger Verstraete krijgt Hein Vanhaezebrouck alvast één van de middenvelders die op zijn lijstje stonden. Het voormalig jeugdproduct van Club Brugge brengt zowel overgave als voetbalintelligentie mee naar de Ghelamco Arena.

Kwaliteiten die Van der Bruggen ook wel heeft, maar Vanhaezebrouck zag hem moeilijk functioneren in zijn systeem. Tijdens de zomer had Van der Bruggen nog gepleit om de club te mogen verlaten, maar Gent schoot de onderhandelingen met Zulte Waregem toen af. Nu vehuist hij dus naar buurclub Kortrijk, waar hij zeker speelmogelijkheden gaat krijgen nu Verstraete weg is.

Van der Bruggen werd op zijn 19de al kapitein van AA Gent en groeide uit tot een publiekslieveling. Zijn contract liep eind dit seizoen af en een verlenging zat er niet in. Voor alle partijen is het dus een positieve operatie geworden.