Club Brugge stuurt nieuwe spits meteen door naar andere eersteklasser

Club Brugge haalde deze maand Carlos Strandberg naar het Jan Breydelstadion. Maar meer dan zijn rondleiding zal hij niet te zien krijgen van het stadion, want Club leent hem meteen weer uit.

De aanvaller tekende eerder deze maand een contract tot 2021 bij blauw-zwart. Toen werd aangegeven dat de Zweedse belofteinternational gehaald werd met het oog op volgend seizoen en na de winterstage zou uitgeleend worden. KVC Westerlo kon Strandberg overtuigen zodat de aanvaller het seizoen volmaakt in ’t Kuipje.

Jacky Mathijssen krijgt zo zijn gevraagde aanvallende versterking. Bij Club zou Strandberg toch weinig in actie gekomen zijn, want met Vossen, Diaby en Wesley heeft hij al stevige concurrentie. Bij Westerlo kan de Zweed de Belgische competitie leren kennen en zo sterker naar Club terugkeren in juni.