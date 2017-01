Vadis Odjidja en Guillaume Gillet genoemd als opportuniteiten voor AA Gent, over een van deze twee is er intussen duidelijkheid

AA Gent greep afgelopen weekend naast Adrien Trebel en dus veranderen de Buffalo's het geweer van schouder. Birger Verstraete streek intussen neer in de Ghelamco Arena, maar de zoektocht naar een extra pion voor het middenveld gaat verder.

Verschillende spelers werden al aan AA Gent gelinkt. De opvallendste namen zijn die van Vadis Odjidja en Guillaume Gillet, allebei actief in het buitenland. Een vervroegde terugkeer van die laatste is echter uitgesloten.

De 32-jarige Gillet kende een enorm slechte novembermaand met Nantes en sprak toen over een wintertransfer indien de situatie niet zou keren. "We hebben toen even naar een oplossing uitgekeken", bevestigt zijn manager Guy Bonny bij Voetbalkrant.com.

Mogelijk wel een zomertransfer

"Maar ondertussen kwam Sergio Conceiçao (in de plaats van de ontslagen René Girard, red.) aan het roer. Die gaf Nantes een nieuw elan met vijf zeges in de jongste zes duels."

"Daar voelt ook Guillaume zich weer prima bij", aldus Bonny. "In de winter is een transfer niet aan de orde, al kan het wel zijn dat we in de zomer uitkijken naar een nieuw project." De Luikenaar ligt nog tot medio 2018 onder contract bij Les Canaris.