Salvatore Sirigu zou een zegen zijn voor Anderlecht, dit is waarom: "Zijn kwaliteit in de kleedkamer"

Anderlecht is op zoek naar een ervaren keeper en onderhandelt daarom met Salvatore Sirigu over een transfer. De Italiaanse doelman die zowel bij Sevilla als PSG op een zijspoor is beland, zou een ideale oplossing zijn voor paars-wit.

Sirigu speelde dit seizoen slechts drie wedstrijden voor Sevilla, dat hem huurt van PSG. In het seizoen 2014-2015 was de 30-jarige doelman nog onbetwist titularis bij de Parijse topclub, maar na de komst van Kevin Trapp van Eintracht Frankfurt in de zomer van 2015 kondigde het clubbestuur aan dat ze de ervaren goalie niets in de weg gingen leggen als hij een andere club wou zoeken.

Sirigu besloot echter de concurrentie aan te gaan, maar dat draaide uit op een sisser. Trapp speelde alles, Sirigu verkommerde op de bank. De uitleenbeurt aan Sevilla had soelaas moeten brengen, maar aan Sergio Rico, jeugdproduct van Sevilla, kon niet getornd worden. En nu wil Sirigu zijn carrière dus herlanceren.

Svilar begeleiden

Sinds anderhalf seizoen speelde hij amper, maar bij Anderlecht zou hij de concurrentie moeten aangaan met Frank Boeckx. Een concurrentiestrijd die hij normaal gezien moet winnen. En dan zou Davy Roef ook andere oorden mogen opzoeken. Wat betekent dat Mile Svilar zich achter twee ervaren doelmannen mag klaarstomen.

Het is de bedoeling dat Svilar binnen één of twee seizoenen het doel van de Brusselaars gaat verdedigen. Momenteel is hij echter nog niet klaar voor het grote werk. De internationale ervaring van Sirigu, die al 30 Champions League-matchen speelde, zou voor de 17-jarige Svilar een serieuze meerwaarde betekenen. En hij zou zich in alle stilte kunnen voorbereiden op zijn latere basisplaats.

sirigu, een man waarmee je niet spot. Indrukwekkende verschijning en al 30 CL-matchen op zijn cv.

Maar ook voor Weiler is hij het ideale profiel. Die zocht deze wintermercato vooral naar 'karakters'. "Hij is heethoofdig, zoals alle Italianen", zei ploegmaat Ezeqiul Lavezzi over hem. "Boven alles is hij in winnaar. Hij voegt iets toe op en naast het veld. Hij weet hoe hij zich op beide plaatsen moet gedragen. Eén van zijn belangrijkste kwaliteiten is zijn invloed in de kleedkamer."

Woorden die ook Herman Van Holsbeeck en René Weiler als muziek in de oren zullen klinken. Maar vooral, met zijn indrukwekkende fysieke verschijning is hij een man die respect afdwingt bij ploegmaats en tegenstanders. Met zijn 1m92 en zware lichaamsbouw is hij niet iemand om mee te sollen.