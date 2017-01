Adrien Trebel legt uit waarom hij Anderlecht verkoos boven AA Gent

De cirkel bij Standard was rond, ik zocht een nieuwe uitdaging om me verder te ontplooien - Adrien Trebel Deel deze quote:

De Brusselse ambities beantwoorden nóg meer aan die van Trebel. "Ik wil titels behalen en ver geraken in Europa. Dat kan ik mét Anderlecht dat beter gewapend is dan Gent. Standard was geen slechte club voor mij, maar ik voelde dat de cirkel er rond was. Ik zocht naar een nieuwe uitdaging om me verder te ontplooien."

Nummer 1 in België

Ook Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck reageerde opgetogen over de gerealiseerde deal. "Het doet me plezier dat als een speler de keuze heeft tussen verschillende clubs, hij nog altijd voor Anderlecht kiest. Dat bewijst dat we nog altijd de nummer 1 zijn in België."