Ex-Buffalo verkozen tot beste speler van Noord- en Midden-Amerika

door Redactie



Foto: © Photonews

De Costaricaan Bryan Ruiz is tot beste voetballer van Noord- en Midden-Amerika en de Caraïben in 2016 uitgeroepen. Het is de eerste keer in zijn carrière dat de voormalige vleugelspits van AA Gent, nu bij Sporting Lissabon aan de slag, de prijs krijgt van de continentale bond Concacaf.