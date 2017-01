Is Mignolet beter dan Karius? Is Courtois de beste? Stats brengen duidelijkheid

Doelmannen zijn erg moeilijk te beoordelen. Soms zie je ze een hele wedstrijd niet, soms blinken ze uit en op weer andere momenten flateren ze dat het een lieve lust is. Wie de beste is in de Premier League? Dat zocht Sky Sports uit.

Zij wilden ook wel eens weten of nu Courtois, dan wel De Gea, Cech of Lloris de beste goalie uit de Premier League is. En welk verschil er zit tussen Karius en onze Simon Mignolet bij Engeland. Ze schakelden een analysebedrijf in om het uit te rekenen.

Het eerste waarnaar gekeken werd, was hoe doelmannen een schot verwerkten. In vijf categorieën werden de parades opgedeeld: klemvast, klemvast in twee tijden, veilig weggewerkt, gevaarlijk weggewerkt en tegendoelpunt.

Opmerkelijke genoeg komt Courtois daar pas als vijfde uit de bus. Lloris is in die statistiek de beste van de klas, gevolgd door De Gea, Cech en... Mignolet. Karius sluit de rij op de zesde plaats, nog na Claudio Bravo.

Hoe de schoten verwerkt werden, zegt alleen iets als je weet hoe moeilijk die knallen waren. Nu blijkt dat Courtois de lastigste ballen moest verwerken en Hugo Lloris in vergelijking haast op z'n krent in doel kon blijven zitten.

Karius kreeg ook een pak meer moeilijke schoten tegen dan Mignolet, volgens de analisten. Ook dat zal doorwegen in het finale verdict. Ook De Gea kreeg heel wat moeilijke ballen in zijn doelvlak.

Alles in beschouwing genomen, komt De Gea als winnaar uit de bus, gevolgd door Courtois, Lloris en Petr Cech. Karius en Mignolet maken er een nek-aan-nek-race van, maar het is de Duitser die het haalt. Al weten we niet wat Mignolet gedaan zou hebben toen Karius in doel stond. De slechtste van de klas is duidelijk Claudio Bravo. Toch maar Hart terughalen?