Eupen-sensatie heeft de clubs voor het uitkiezen: "Hij bepaalt zelf waar zijn plafond ligt"

door Redactie



De naam van Henry Onyekuru gaat vaak over de tongen bij de Belgische topclubs. Anderlecht, Club Brugge, AA Gent en Zulte Waregem hengelen naar de diensten van de 19-jarige Nigeriaan van Eupen.

Op het shirt van Henry Onyekuru bij Eupen staat alleen maar 'Henry'. De Franse voormalige topspits Thierry Henry is dan ook zijn grote voorbeeld. Ze hebben alvast twee elementen gemeen. Eén: sprintsnelheid. Dat weet ook teamgenoot Siebe Blondelle. "Ik kan hem niet bijhouden op training. Henry is zo snel dat hij geen passeerbeweging nodig heeft. Hij kan de bal simpelweg vooruitduwen - hij loopt je toch zo voorbij", zegt Blondelle in Het Laatste Nieuws.

Twee: doelgerichtheid. "Hij is niet voor niets opgeleid als centrumspits", knipoogt een andere ploegmaat Guy Dufour. Onyekuru heeft al meermaals aangegeven dat hij droomt van Arsenal - niet toevallig de ex-club van Henry. "Ik heb het niveau voor de Premier League", schreeuwde hij in het begin van het seizoen al van de daken. Blondelle acht die ambitie niet onmogelijk: "Henry heeft alles om het te maken. Hij zal zélf bepalen waar zijn plafond ligt."