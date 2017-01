Ken jij de enige nog ongeslagen ploeg in de vijf grootste Europese voetbalcompetities?

Sevilla beëindigde zondagavond de indrukwekkende ongeslagen reeks van Real Madrid. Door de nederlaag van de Koninklijke is Hoffenheim verrassend nog de enige ongeslagen ploeg in de vijf grootste Europese voetbalcompetities

In Engeland heeft elke topploeg dit seizoen al eens een steekje laten vallen. Liverpool (op Burnley en Bournemouth) en Tottenham (op Chelsea en Man United) doet het met 'amper' twee nederlagen lang niet slecht. Leider Chelsea ging immers al drie keer onderuit.

In La Liga leed Real Madrid vorig weekend dus zijn allereerste competitienederlaag. Barça doet met twee nederlagen iets slechter, het verrassende Sevilla verloor ook nog maar drie keer. In Italië blijkt Napoli het moeilijkst te kloppen, ook al verloor de club van Dries Mertens al drie keer. Leider Juventus ging dit seizoen in de Serie A al vier keer de boot in.

Nice en Bayern één keer onderuit

Nice is de onverwachte leider in de Ligue 1, maar ook de ploeg van Mario Balotelli is niet meer ongeslagen. Begin november ging de Zuid-Franse club met 1-0 verliezen bij Caen. Monaco heeft Nice overigens bijgebeend aan de kop van de rangschikking, maar ook de Monegasken verloren dit seizoen al drie keer.

Uiteindelijk vinden we de enige nog ongeslagen ploeg in een Europese topcompetitie in Duitsland. Bayern verloor één keer (op het veld van Dortmund) en ook revelatie Leipzig moest al twee keer het onderspit delven. Hoffenheim, de vijfde in de stand, ging als enige nog geen enkele keer onderuit. De club van de 29-jarige coach Julian Nagelsmann speelde tien keer gelijk en won zes keer. Goed voor een totaal van 28 op 48.