"Razvan Marin kan een geweldige speler worden"

Razvan Marin wordt bij Standard de vervanger van Adrien Trebel. De jonge Roemeen heeft in Europa nog minder naam gemaakt dan Nicolae Stanciu toen die naar Anderlecht kwam. Maar wat moeten we weten over Marin? We vroegen het aan een kenner van het Roemeense voetbal.

"Als hij goed omringd wordt, kan Razvan Marin een geweldige speler worden", vertelt Pierre-Julien Pera, journalist bij Footballski, aan onze redactie. "Het is één van de spelers waar er bij de Roemeense nationale ploeg heel veel van verwacht wordt. Net als Nicolae Stanciu, maar die speelt in een iets andere rol." Marin zou meer een box-to-box zijn zoals Trebel, Stanciu is een zuivere nummer 10.

"Dat is zijn profiel, ja: een spelmaker, maar dan lager op het veld", aldus Pera. "Hij draagt enorm veel bij in de opbouw van het spel, hij heeft een goede pass." Zijn vertrek komt niet onverwacht. "Het Roemeense voetbal zit financieel in het slop. Daarom kiezen jonge talenten, al dan niet geforceerd door hun club, voor een buitenlands avontuur."

De vader van Marin schakelde in 2006 Standard nog uit in de voorrondes van de Champions League.

De hamvraag bij de transfer van Marin is of hij wel meteen zal renderen? "We snappen hier niet goed wat er met Stanciu is misgelopen. Is het de druk van een grote club als Anderlecht? Misschien. Maar in het geval van Marin weet ik dat hij goed omringd wordt. Bij Viitorul had hij Gheorghe Hagi, maar ook zijn vader Petre Marin. Dat is overigens een ex-speler van Steaua Boekarest. Hij schakelde met die club in 2006 Standard nog uit in de voorronde van de Champions League. Vader Marin is een goede raadgever voor zijn zoon", besluit Pera.