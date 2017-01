De opmars van Mats: van eeuwig talent naar gegeerd wild

door Sander De Graeve

Mats Rits bevestigde zijn talent bij KV Mechelen en de statistieken bewijzen het

Mats Rits ging de laatste jaren van talent bij Beerschot over flop bij Ajax richting de status van zogenaamde 'eeuwige belofte' bij KV Mechelen. Maar daar had hij duidelijk geen zin in. Hij werd incontournable Achter de Kazerne.