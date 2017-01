Officieel: Belgisch toptalent heeft straffe transfer beet

Foto: AS Monaco

Hij is amper 17 jaar oud en speelde nog geen seconde op het hoogste niveau, maar Francesco Antonucci heeft nu wel een straffe transfer te pakken. Het Belgische toptalent trekt de deur bij Ajax achter zich dicht en gaat bij de Franse topclub AS Monaco aan de slag.

Antonucci was de voorbije jaren in de jeugd van Ajax aan de slag. De Nederlanders haalden onze landgenoot enkele jaren geleden weg bij RSC Anderlecht. Bij Ajax speelde de nu 17-jarige middenvelder nog geen seconde voor het eerste elftal, maar toch kwam AS Monaco hem op het spoor.

De deal hing al een tijdje in de lucht, maar woensdagavond volgde er witte rook. Monaco bevestigde de komst van Antonucci via zijn officiële kanalen. De jonge Belg zette zijn krabbel onder een contract van drie seizoenen.