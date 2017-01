Zweedse journalist over Tesfaldet "Tess" Tekie: "Een harde werker en heel volwassen voor zijn leeftijd"

AA Gent heeft de Zweedse middenvelder Tesfaldet "Tess" Tekie voor 3,5 seizoenen vastgelegd. Maar wat moeten we weten van deze 19-jarige creatieve middenvelder? We vroegen het aan een Zweedse collega.

"Tess is een geweldige jonge speler", zegt de Zweedse voetbaljournalist Christian Sundqvist in gesprek met Voetbalkrant. "Het is een harde werker en hij oogt heel volwassen voor zijn jonge leeftijd."

"Ik wil hem niet als het allergrootste Zweedse talent bestempelen, maar hij heeft toch regelmatig zijn waarde getoond bij één van de betere teams in ons land: Norrköping."

Sundqvist kan nog niet echt inschatten hoe ver de mogelijkheden van Tekie reiken. "Maar een ploeg als Gent is een perfecte stap in zijn ontwikkeling", klinkt het. Tekie speelde tot dusver 39 officiële wedstrijden voor het eerste elftal van Nörrkoping. Hij maakte daarin geen enkel doelpunt.