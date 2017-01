Ex-bondscoach snapt er niets meer van: "Het beleid bij Standard... Dat heeft weinig met stabiliteit te maken"

Het lijkt een beetje op het klassieke Standard-verhaal van de voorbije jaren uit te lopen. De Luikse club kende een opflakkering voor de winterstop, maar zal vanaf komend weekend álles uit de kast moeten halen om een deelname aan play-off 1 veilig te stellen.

Standard verkocht met Adrien Trebel alvast één sterkhouder aan een rechtstreekse concurrent, terwijl ook Ishak Belfodil – misschien wel de beste speler van de ploeg – op vertrekken staat. Een transfer naar Everton lijkt momenteel van de baan, maar het is niet duidelijk of de Algerijn bij Standard wil blijven. En dus moet trainer Aleksandar Jankovic mogelijk opnieuw beginnen bouwen aan een typeploeg.

Voormalig bondscoach Walter Meeuws begrijpt de transferpolitiek op Sclessin niet. Vooral bij het aanstaande vertrek van Belfodil stelt hij zich vragen. “Standard voert momenteel een beleid waarbij het in eerste instantie spelers zo goedkoop mogelijk aantrekt, om die binnen het half jaar voor véél meer geld van de hand te doen. Dat heeft weinig met stabiliteit te maken, vind ik”, klinkt het in een gesprek met Voetbalkrant.com.

Geen stabiliteit

Meeuws maakt zich zorgen om het feit dat er nauwelijks stabiliteit terug te vinden is bij onze eersteklassers. “Er is dezer dagen ontzettend weinig sprake van stabiliteit bij onze Belgische eersteklassers. Standard is daar het beste voorbeeld van”, besluit Meeuws.