AA Gent trekt kaart van de jeugd, maar: "We kunnen ze geen tijd geven, die is er niet"

Bij AA Gent krijgt Hein Vanhaezebrouck een steeds jongere selectie onder zijn hoede. Het is het teken dat de jeugdopleiding en scouting voorrang geven aan spelers met potentieel. Alleen moet er ook gepresteerd worden.

Er werden opnieuw wat jongere spelers aangetrokken ook. "We zijn een beetje aan het verjongen. We hebben enkele jonge talenten binnengehaald. Ik denk dat die nieuwe impuls wat tijd zal vragen.", aldus Vanhaezebrouck eerlijk. "Maar we hebben niet veel tijd, we hebben resultaten nodig om dat goeie gevoel te vinden."

Het wordt dus balanceren tussen puntengewin en de jeugd kansen geven. "We kunnen enorm groeien met de jongens die er zijn, alleen gaan we er onmiddellijk moeten staan mét resultaten. Dat is de doelstelling voor vrijdag tegen Charleroi. We moeten niet de beste match van ons leven spelen, maar we moeten een resultaat neerzetten."