Wilde hij een transfer naar Gent en vervolgens Anderlecht forceren? Trebel legt uit waarom hij zijn kat stuurde naar de stage van Standard

De 25-jarige Trebel koos er naar eigen zeggen bewust voor om de stage links te laten liggen. "Daar was een kleine miscommunicatie over", kwam de Anderlecht-transfer woensdag terug op op zijn afwezigheid.

Als we niet Europees overwinterden, mocht ik vertrekken. Daar waren duidelijke afspraken over. - Adrien Trebel