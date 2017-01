Anderlecht bijzonder fier over Ã©Ã©n feit in 'dossier Trebel'

Anderlecht bijzonder fier over één feit in 'dossier Trebel'

door Johan Walckiers

door

Anderlecht kon één van de weinige keren een transfer geheim houden

Herman Van Holsbeeck is terecht fier op de transfer van Adrien Trebel. Nochtans was die al sinds september in beeld bij paars-wit, maar de grootste genoegdoening halen ze in Brussel uit het feit dat de transfer niet uitlekte.