Na de commotietransfer, nu toch al zorgen voor Witsel: "Ik hoop dat ze zich bedenken"

door Redactie



Axel Witsel had al getekend bij Tianjin toen ineens bekend werd dat de Chinese voetbalbond een restrictie ging opleggen wat betreft het aantal buitenlanders per ploeg. En dat steekt toch wat.

De Chinese voetbalbond bracht het aantal buitenlanders terug naar drie en dat heeft toch gevolgen. Zo verklaarde de voorzitter van Tianjin, Shu Yuhui. "Falcao en Jimenez stonden op het punt te tekenen, maar toen kregen we het bericht van de restricties binnen”, aldus Yuhui. “We hadden nadien geen keuze meer en moesten onze plannen veranderen.”

Een jammere zaak voor Witsel. "Onze voorzitter is ambitieus”, zei hij aan de NOS. “Hij heeft mij gekocht en ik weet dat hij nog meer buitenlanders wil halen. Al is dat niet makkelijk met de nieuwe regels in China. Toch hoop ik dat hij nog iemand koopt. Natuurlijk moeten Chinese spelers zich kunnen ontwikkelen. Maar het is ook jammer, want met meer buitenlanders wordt de competitie ook beter. Ik hoop dat ze nog van gedachten veranderen. En dat de club nog meer buitenlanders kan kopen. Maar ik ben blij met mijn keuze.’’