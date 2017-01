Zware knieblessure is een unicum voor de man van staal BjÃ¶rn Vleminckx: "Dit is de eerste keer in veertien jaar profvoetbal"

Zware knieblessure is een unicum voor de man van staal Björn Vleminckx: "Dit is de eerste keer in veertien jaar profvoetbal"

door Diederik Geypen

Foto: © photonews

Björn Vleminckx scheurde afgelopen zondag op bezoek bij Cercle Brugge de mediale band van zijn rechterknie. De diagnose was hard, want de Antwerp-aanvaller staat twee tot drie maanden aan de kant. Dat overkwam hem nooit eerder.