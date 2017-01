Geen reden tot paniek bij Genk: "Het laatste wat hij moet doen, is kwaad zijn"

door Redactie



Gert Verheyen ziet het wel goed komen met Genk

Foto: © Photonews

Racing Genk ging met een gelijkspel weg uit Oostende. Dat is op zich een goed resultaat, want thuis kunnen ze de bekerfinale veiligstellen. Al hadden de Limburgers het al kunnen maken. Analist Gert Verheyen is niet zo kritisch over het gebrek aan efficiëntie.