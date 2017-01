Ilombe 'Petit PelÃ©' Mboyo staat voor verrassende terugkeer: "Met alle respect voor Cercle Brugge, maar dat is zijn niveau niet"

Ilombe 'Petit Pelé' Mboyo staat voor verrassende terugkeer: "Met alle respect voor Cercle Brugge, maar dat is zijn niveau niet"

door Redactie



Na twee jaar niet te hebben gespeeld voor het Zwitserse Sion, wil Ilombe Mboyo (29) nu zijn carrière weer lanceren bij Cercle Brugge. Zijn neef Geoffrey Mujangi Bia hoopt alvast op het beste.

Terwijl Mujangi Bia zich wel kon doorzetten op Zwitserse bodem, lukte dat voor Mboyo niet. En dus moet Cercle Brugge de Vereniging worden waar hij zijn veelbelovende carrière weer op de rails zet.

"Pelé is zijn touch niet kwijt", gelooft Mujangi Bia in Het Nieuwsblad. "Iedereen weet waartoe hij in staat is. Voor mij blijft Pelé een speler van internationale klasse."

Honger naar de bal

"Ik heb alle respect voor Cercle Brugge, maar dat is zijn niveau niet. De realiteit is echter wat ze is: hij heeft al twee jaar niet meer gespeeld. Dan moet je de kansen grijpen die je gegund worden. En geloof mij: hij heeft honger naar de bal."