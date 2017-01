Teodorczyk heeft bij Anderlecht nu ook uniek record te pakken

Het begint stilaan saai te worden bij Anderlecht, die verkiezing van Speler van de Maand. Voor de vierde keer op rij gaat die naar Lukasz Teodorczyk. En het is niet dat er discussie was.

Teodorczyk zorgde in september weeral voor vier goals en één assist in de competitie. Daarmee was er weinig concurrentie voor de Pool, want enkel tegen Club Brugge en Eupen kon hij de netten niet vinden. Hij haalde 54 procent van de stemmen. Toch een kleine terugval, want in november was dat nog 69 procent.

Teodorczyk werd ook in september en oktober al verkozen, wat hem een unicum oplevert, want het is nog nooit gebeurd bij Anderlecht dat er vier maanden op rij dezelfde speler als winnaar uit de bus kwam. Om maar te zeggen hoe hoog de fans hem inschatten.