Officieel: Supertalent moet Manchester City terug in titelrace helpen: "Hij kan Ã©Ã©n van de beste aanvallers ter wereld worden"

"Gabriel Jesus heeft het potentieel om één van de beste aanvallers ter wereld te worden" - Txiki Begiristain

De lat zal sowieso hoog liggen voor het Braziliaanse wonderkind. Jesus, die zowel in de spits als op de flanken kan spelen, scoorde voor De Goddelijke Kanaries al vijf keer in zes interlands en was bij Palmeiras goed voor 21 goals in 45 wedstrijden. “Hij heeft het potentieel om één van de beste aanvallers ter wereld te worden”, aldus technisch directeur Txiki Begiristain over de speler.

Titels winnen met Manchester City

Jesus zelf kijkt alvast uit naar het nieuwe avontuur dat hem te wachten staat. “Ik wil titels winnen en Manchester City is een club die het gewoon is om titels te winnen. Aan welke competitie deze club ook deelneemt: het is altijd om te winnen.”

“Dat trok me over de streep om voor Manchester City te kiezen. Uiteraard speelde ook de aanwezigheid van de trainer, Pep Guardiola, én de huidige spelersgroep een belangrijke rol in mijn keuze.”

Zaterdag al debuut?

Ondertussen heeft Gabriel Jesus ook al officieel groen licht gekregen om in actie te komen voor zijn nieuwe club. Zaterdag, thuis tegen Tottenham Hotspur, kan de Braziliaan al zijn eerste minuten maken in het shirt van Manchester City. Jesus koos voor het rugnummer 33, in een niet zo ver verleden nog het nummer van... Vincent Kompany.