Nog geen witte rook aan Den Dreef: trekt OHL zaterdag zonder nieuwe trainer naar Antwerp?

door Koen Frans

door

OHL-voorzitter heeft nog geen opvolger voor Emilio Ferrera gevonden

Foto: © Voetbalkrant.com

Er is nog geen witte rook te bespeuren aan Den Dreef. OH Leuven bedankte zondag Emilio Ferrera voor bewezen diensten en is sindsdien naarstig op zoek naar een opvolger. OHL-voorzitter Chris Vandebroeck kan kiezen uit verschillende kandidaturen, maar heeft al een ideaal profiel in gedachten.