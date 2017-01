Dat belooft met die nieuwste aanwinst van Gent: "Ik zie wat van mezelf in Andres Iniesta"

door Redactie



AA Gent trok de Zweedse middenvelder Tesfaldet Tekie aan. De 19-jarige versterking moet extra creativiteit geven aan het elftal van Hein Vanhaezebrouck. En Gent kon enkele andere clubs te snel af zijn.

Op de website van de Buffalo's laat Tekie meer weten over zijn kwaliteiten. "Ik ben een aanvallende middenvelder die graag de bal heeft. Mijn kwaliteiten? Een goeie pass en mijn techniek", aldus de Zweed. "Mijn voorbeeld is Andres Iniesta. Ik zie een beetje van mezelf in hem. Vooral de manier waarop hij beweegt en hoe hij de bal behandeld. Ik probeer van hem te leren met mijn ogen."

De keuze voor Gent was blijkbaar ook geen moeilijke. "Gent toonde het meeste belangstelling en ze presenteerde me een plan om me beter te maken. Ze spelen ook elk jaar Europees en hebben een stijl die ik graag heb. Eentje met veel passes en aanvalend voetbal."