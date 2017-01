Trebel, Anderlecht en Standard spreken, maar Hein mokt in stilte: "Zelfs als hij wÃ©l bij ons had getekend, zou ik niet over transfer praten"

Trebel, Anderlecht en Standard spreken, maar Hein mokt in stilte: "Zelfs als hij wél bij ons had getekend, zou ik niet over transfer praten"

door Sander De Graeve vanuit Gent

Vanhaezebrouck weigert enig commentaar op mislopen Trebel

Van heinde en verre kwamen ze, de journalisten die wel eens wilden weten wat Hein Vanhaezebrouck te zeggen had over het mislopen van Adrien Trebel. Drie cameraploegen én al wat doorgaat als degelijke geschreven pers in België. Tevergeefs. Hein deed alsof Trebel paars-witte gebakken lucht was.