"Immers? Da's ne goeie" - Walter Meeuws

Op het eerste zicht lijkt vooral Lex Immers gehaald met het oog op dit seizoen. “Da’s ne goeie”, pikt Meeuws meteen in. “Een goede loper, maar ook iemand met een neus voor doelpunten. Dat is doorheen zijn carrière gebleken. Hij scoorde altijd en overal: bij ADO Den Haag, Feyenoord en Cardiff City.”

“Club is vaak de dominantste ploeg tijdens zijn wedstrijden, en daarom heeft het ook nood aan spelers die in zestienmeter van de tegenstander opduiken. Immers is zo iemand. Je kan hem vergelijken met Vormer, die kan ook goed infiltreren. Al heeft Immers nog meer de drang om voor het doel van de tegenstander op te duiken.”

Ander type dan Vanaken

“Immers is een extra troef voor dit Club Brugge. Op de positie van spelmaker is Hans Vanaken meer iemand die het van zijn finesse en techniek moet hebben. Vanaken is niet meteen een explosieve speler. Immers is een ander type en dat kan Club alleen maar helpen in de jacht op een nieuwe titel.”