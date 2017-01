Debat van de week: hoe groot zal de invloed zijn van de Afrika Cup?

Het is een steeds weerkerende vraag: gooit die Afrika Cup in januari nu echt roet in het eten van onze vaderlandse clubs? Sommigen zien wel een paar sterkhouders vertrekken. Wat vindt u ervan?

Het is natuurlijk iets dat je weet als je als manager transfers doet en een Afrikaans international gaat halen. In januari ben je hem dan sowieso kwijt voor een aantal weken, net als de competitie zich in een beslissende plooi gaat leggen. "De Africa Cup is héél belangrijk voor de Afrikaanse landen. Elk land doet er alles aan om zich te kwalificeren voor het eindtoernooi en trainers sneuvelen als ze daar niet in slagen", aldus Afrika-kenner Tom Saintfiet.

Maar dat zal ze worst wezen in België, om het wat straf uit te drukken. Anderlecht en Oostende zagen elk drie spelers vertrekken, waarvan elk twee basisspelers. In het geval van Didier Ovono is er bij Oostende zelfs de beslissing genomen dat hij in januari mag uitkijken naar een andere club, want ze hebben door zijn afwezigheid William Dutoit moeten aantrekken. Bij Gent hetzelfde verhaal, waar een vervanger moest gezocht worden voor Coulibaly.

Moeskroen hard getroffen door afwezigheid één speler

Maar wat gaat dat nu geven? Club Brugge zag bijvoorbeeld niemand vertrekken, terwijl al de andere topclubs er één of meerdere zagen afreizen. Gaat dit een grote invloed hebben de komende weken? Gaan hierdoor punten verloren worden? Ook in beneden in de rangschikking zag rode lantaarn Moeskroen met Trezeguet hun beste speler vertrekken...