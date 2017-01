Dutoit hield KVO in de race, maar: "Ik ben niet tevreden over mijn prestatie"

KV Oostende mag blij zijn dat er in Limburg nog kan worden geknokt voor een stekje in de finale van de Croky Cup. Kevin Vandendriessche en William Dutoit hielden de troepen van Yves Vanderhaeghe in de race.

Kevin Vandendriessche deed een aanvallend onmondig KV Oostende hopen voor voor de rust het openingsdoelpunt te scoren. Het was er eentje zoals hij destijds bij Royal Excel Mouscron regelmatig de netten deed trillen.

"Het was een mooi doelpunt", glimlacht de middenvelder. "Ik begon op het middenveld en zag het gaatje tussen twee spelers van KRC Genk door. Na mijn versnelling ging mijn schot ook nog eens binnen."

Aan de overkant had William Dutoit er ondertussen voor gezorgd dat Leon Bailey niet kon juichen. Ook in de slotminuten hield de nieuwe goalie van de Kustboys zijn ploeg in de race.

"Ik had liever de nul gehouden", is Dutoit streng voor zichzelf. "Vooral over het tegendoelpunt kan ik niet tevreden zijn. Ik ben niet snel opgetogen over mijn prestaties en van deze wedstrijd ben ik voor mezelf niet tevreden."