Eenmalige Rode Duivel gelinkt aan Anderlecht, maar op weg naar Porto

Zakaria Bakkali staat op het punt om Valencia te verlaten op huurbasis. Daarbij valt alweer de naam van een Belgische topclub, maar dat is niet zijn bestemming. Porto daarentegen...

De eenmalige Rode Duivel wordt door enkele Spaanse media gelinkt aan Anderlecht, maar daar hebben ze geen intenties om de flankaanvaller binnen te halen. Een uitleenbeurt voor zes maanden aan Porto lijkt wel concreet te zijn en Bakkali zou dicht bij een deal staan met de Portugese topclub.

Bakkali mocht al in negen competitiewedstrijden invallen bij Valencia en zorgde daarbij voor één goal. Ook in de Copa del Rey kwam hij al drie keer in actie, vorige week nog als basisspeler, maar Valencia werd wel uitgeschakeld. Daardoor zou hij nu op huurbasis mogen vertrekken. Maar zoals gezegd: Anderlecht is geen optie.