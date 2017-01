Onvermijdelijke Lewandowski bezorgt Bayern in slotminuut de volle buit, Nice blijft op de sukkel

Bayern München heeft op de valreep de eerste wedstrijd van 2017 tot een goed einde gebracht. Robert Lewandowski bezorgde Bayern in de slotminuut de volle buit bij Freiburg. In Frankrijk blijft leider Nice op de sukkel.

De eerste Bundesliga-wedstrijd van 2017 had bijna meteen een verrassing opgeleverd. Titelverdediger Bayern München knokte zich pas in blessuretijd voorbij het taaie Freiburg. De Duitse Rekordmeister kwam al na vier minuten op achterstand na een doelpunt van Janik Haberer.

De onvermijdelijke Robert Lewandowski bracht nog voor de rust de bordjes weer in evenwicht met zijn 14de competitiedoelpunt van het seizoen, maar verder leek Bayern niet te komen. Tot Lewa in de slotfase nog eens toesloeg: 1-2. Bayern loopt zo virtueel zes punten uit op eerste achtervolger RasenBallsport Leipzig.

Het verrassende Nice eindigde 2016 als leider in de Ligue 1, maar zoekt in het nieuwe jaar nog naar de beste vorm. Mario Balotelli & co bleven vorig weekend steken op een 0-0 gelijkspel tegen rode lantaarn Metz en ook vanavond moest de Zuid-Franse club vrede nemen met een punt. Het speelde 1-1 gelijk in Bastia. Co-leider Monaco ontvangt zondag Lorient en kan bij winst alleen aan kop komen in de Ligue 1.

Eredivisie & La Liga

In Nederland heeft Twente drie belangrijke punten gepakt in de strijd om Europees voetbal. De Tukkers klopten in eigen stadion Heracles Almelo met 1-0. In Spanje deelden Las Palmas en Deportivo La Coruna de punten: 1-1.