Krijgen we Ã¼berhaupt spanning in de titelstrijd? "Met hen zal er aan Club Brugge weinig te doen zijn"

Krijgen we überhaupt spanning in de titelstrijd? "Met hen zal er aan Club Brugge weinig te doen zijn"

door Redactie



Club Brugge gaat dit voorjaar op zoek naar een tweede opeenvolgende landstitel, maar moet dan in de eerste plaats afrekenen met Anderlecht en AA Gent. Toch staan de sterren gunstig voor blauw-zwart.

Club kon zijn kampioenenploeg op Thomas Meunier na bij elkaar houden en er kwamen in tussentijd heel wat versterkingen naar Jan Breydel. Lex Immers is er een van. "Vanaken is technisch een veel betere voetballer. Maar iemand die elk jaar 10 à 12 goals maakte bij Feyenoord zal ook wel wat kunnen zeker?", blikt Jan Ceulemans in Het Nieuwsblad al even vooruit.

De Caje vindt blauw-zwart alleszins dé titelfavoriet bij uitstek. "Als Refaelov en Izquierdo blessurevrij blijven, zal er maar weinig aan te doen zijn aan Club. Zij maken voor mij het verschil. Dat zag je meteen bij hun terugkeer, het niveau ging omhoog. En zoveel hoger moet het niet om kampioen te worden."