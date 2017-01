'Belgen' zadelen titelverdediger Ivoorkust met een probleem op

door Aernout Van Lindt

door

Congo speelt 2-2 gelijk tegen Ivoorkust, met dank aan Kabananga en Kebano

Foto: © photonews

Op de Afrika Cup is het vandaag tijd voor speeldag 2 in groep C. Titelverdediger Ivoorkust moest vol aan de bak en zit mogelijk met een probleem.