Danilo komt naar BelgiÃ«: "Wil alles geven voor Standard"

Danilo is op komst naar België. De jonge Braziliaanse middenvelder wordt in Luik verwacht voor een uitleenbeurt van zes maanden.

Standard was geïnteresseerd in de jonge Braziliaanse middenvelder en de 20-jarige lijkt nu ook echt op weg naar Sclessin. Danilo Barbosa had bij Benfica weinig speeltijd, dus wil hij nu meer tot spelen toekomen.

Hij is wel nog eigendom van Braga en dat leent hem nu uit aan Standard. Een akkoord op clubniveau werd snel gevonden tussen beide teams.

"Ik ben erg blij naar Luik te kunnen gaan. Ik wil alles geven voor dat team, plezier vinden en ook gewoon spelen", gaf hij prijs op Belgische bodem tegenover La Dernière Heure.