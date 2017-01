De pronostiek van... Brecht Dejaegere: "Club wint, bij Standard zijn er teveel transferzorgen"

Net als vorig seizoen pakt Voetbalkrant.com uit met een pronostiek van de speeldag. Elke week neemt een smaakmaker van de Jupiler Pro League het op tegen onze redactie met maar één doel: beter doen dan de 6 op 8 die Laszlo Köteles vorig seizoen neerzette. Vandaag: Brecht Dejaegere.

Bij de eerste match zet hij uiteraard resoluut een overwinning voor Gent. "Het is ons zwarte beest, maar we gaan Charleroi kloppen", klinkt het zelfverzekerd. "Kortrijk - Zulte Waregem, hmm, dat is een moeilijke. Gezien mijn verleden zou ik KVK moeten zeggen, maar doe toch maar een gelijkspel."

Voor het overige ziet hij vooral concurrent Oostende graag punten verliezen in Waasland-Beveren. Standard tegen Club Brugge, de kraker van het weekend is het volgende twijfelgeval. "Ik denk dat Club gaat winnen. Standard is Trebel kwijt en anderen zitten met transfers in het hoofd."