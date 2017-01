Lierse-coach Eric Van Meir over het trainerskerkhof in 1B: "Veel nervositeit in de bestuurskamers"

door Redactie



Het ontslag van Emilio Ferrera bewijst hoe moeilijk het als coach is in 1B

Foto: © Photonews

Emilio Ferrera werd deze week ontslagen bij OH Leuven. Alleen Lierse, Union en Roeselare hebben in 1B nog steeds dezelfde coach als in het begin van het seizoen. Lierse-coach Eric Van Meir hekelt de kortetermijnvisie.