Chevalier gelooft nog in play-off 1: "Wat moet ik anders doen? Gewoon wat matchen spelen aan 80%?"

door Sander De Graeve

KVK-aanwinst Teddy Chevalier is zoals steeds heerlijk ambitieus

Foto: © photonews

Teddy Chevalier is terug bij KV Kortrijk en dat zullen ze geweten hebben. Hetgeen zeker niet veranderd is aan de Franse spits, is zijn drive en motivatie.