Club Brugge trekt gehavend naar Standard, en wat met de defensie? "Dat is een mogelijkheid"

Club Brugge trekt zondag naar Sclessin voor de topper tegen Standard. Blauw-zwart doet dat echter niet met een volledig fitte kern.

De langdurige geblesseerden Ricardo Van Rhijn (enkel) en Anthony Limbombe (pubalgie) ontbreken uiteraard, net als Claudemir. De middenvelder heeft rust nodig nadat hij een wonde opliep op training, deelde coach Michel Preud'homme vrijdag mee op zijn persbabbel.

Verder zijn er defensieve zorgen voor de landskampioen. Eerder deze week was Benoit Poulain ziek en bleef Dion Cools binnen. Laurens De Bock is dan weer pas hersteld. "Ik weet uit ervaring dat De Bock indien fit, snel inzetbaar is. Hij traint alles mee", aldus MPH.

Verdediging

Club experimenteerde al enkele keren met drie achterin. Dat is ook tegen Standard een optie. "De driemansdefensie hebben we al enkele keren gebruikt, zoals thuis tegen Panathinaikos. Het is een mogelijkheid."

