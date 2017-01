Nieuwkomers lieten al diepe indruk na op Michel Preud'homme, die zelf nog op deze versterking mikt

door Redactie



Landskampioen Club Brugge haalde deze winter al enkele versterkingen binnen. En die konden coach Michel Preud'homme bekoren op stage in Spanje.

Lex Immers is de opvallendste nieuwkomer aan Brugse zijde. De Nederlander van 30 is een man van vele oorlogen na enkele jaren bij onder meer Feyenoord. "Immers heeft ervaring en pikt de zaken makkelijker op", deelde Preud'homme vrijdag mee.

Een andere aanwinst is de rechtsachter Helibelton Palacios. En ook hij valt in de smaak. Zo beklemtoonde MPH dat de Colombiaan goed bezig is. "De mentaliteit, sfeer en arbeid was goed op winterstage. Maar dat moet zich nog vertalen in punten nu."

Winger

Wat mogen we van de West-Vlamingen nog verwachten op de transfermarkt? "We hebben een profiel voor ogen om iets te doen op de flank. Het doel is ons daar te versterken", aldus Preud'homme nog.

