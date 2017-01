Nieuwe Roemeen verkiest Standard boven ItaliÃ«: "Voor mij is dit een uitstekende keuze"

Nieuwe Roemeen verkiest Standard boven Italië: "Voor mij is dit een uitstekende keuze"

Razvan Marin wordt de opvolger van Adrien Trebel bij Standard. De nieuwe Roemeen sprak vandaag voor het eerst als speler van de Rouches en vertelt waarom hij voor een avontuur in België koos.

"Ik heb een vriend bij Viitorul (Kevin Boli, red.) die me veel heeft verteld over het Belgische voetbal. Ik heb ook al tegen AA Gent gespeeld in de Europa League. Ik weet dat Standard een grote club is in België, met een goede traditie. De fans zijn hier geweldig", zegt Marin in het Engels aan Standard TV.

"Mijn vader speelde zes jaar bij Steaua Boekarest, hij speelde in de Champions League tegen Standard. Ze zijn hier 2-2 komen spelen, thuis wonnen ze met 1-0 of 2-0, ik weet het niet meer (het was 2-1, red.). Mijn vader vertelt me om hard te werken, ik zal dan ook alles geven voor deze club en de fans."

Marin koos voor Standard, terwijl ook enkele Italiaanse topploegen interesse hadden. "Ik las in de media dat Juventus en Fiorentina me ook wilden. Fiorentina is een grote club, maar Standard ook. Voor mij is dit een uitstekende keuze", besluit de 20-jarige Roemeen.