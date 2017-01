Nieuw Gents goudhaantje overladen met lof na debuut: "Hij keerde me ook al eens binnenstebuiten"

Samuel Kalu was de man van de match in zijn debuut voor AA Gent tegen Charleroi. Met zijn dribbels zorgde hij constant voor problemen achterin bij de Carolo's. Hij kreeg dan ook heel wat lof.

"Hij was de gevaarlijkste man op de flanken en kwam weinig zelf in de problemen", gaf Vanhaezebrouck aan. "Het is ook een stevige jongen die mee verdedigt. Ik ben heel tevreden dat we zo’n jonge gast konden binnenhalen. Hij bevestigde iedere dag opnieuw op stage, ook al had hij het af en toe moeilijk omdat het fysiek zo zwaar was."