Look who's back: Steven Gerrard keert terug naar eerste (en enige) liefde Liverpool

Clubicoon Steven Gerrard keert terug naar Liverpool. De 36-jarige ex-voetballer krijgt er een prominente rol in de jeugdopleiding.

Steven Gerrard gaat vanaf februari aan de slag als jeugdtrainer op het jeugdcomplex van Liverpool in Kirkby. De voormalige aanvoerder van de Reds krijgt er bovendien een 'brede rol' in de ontwikkeling van jeugdspelers. Het is nog onduidelijk hoe die werkzaamheden er concreet zullen uitzien.

Stevie G speelde tussen 1998 en 2015 meer dan 700 wedstrijden voor Liverpool en sloot vorig jaar zijn carrière af bij LA Galaxy in de Verengide Staten. Het Liverpool-boegbeeld vertelt op de clubsite hoe blij hij is om terug te zijn: "De cirkel is rond. Ik denk niet dat ik hoef uit te leggen aan mensen wat deze voetbalclub voor mij betekent, maar ik wilde alleen terugkeren wanneer ik een inhoudelijke rol zou kunnen spelen binnen de club."