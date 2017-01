Stuivenberg beseft dat trip naar Eupen geen sinecure wordt: "Zij zijn onvoorspelbaar en dat is hun kracht"

door Redactie



Albert Stuivenberg debuteerde deze week als trainer van KRC Genk. De Nederlander zag zijn ploeg de bekerwedstrijd in Oostende domineren, maar moest tevreden zijn met een 1-1 gelijkspel. Dit weekend trekt hij met z'n nieuwe ploeg naar de Oostkantons.

"Of Eupen een vervelende tegenstander is hangt alleen van ons af," opende Albert Stuivenberg de persbabbel in Genk. "Ik vind het wel een interessante ploeg. Ze hebben veel talent voorin. Het is een groep waar op intuïtie gespeeld wordt met snelle en gevaarlijke aanvallers die dan ook nog eens van positie kunnen wisselen. Zij zijn onvoorspelbaar en dat is hun kracht."

"Zij kunnen zomaar vier keer scoren in één wedstrijd al hebben ze natuurlijk ook veel tegendoelunten geslikt. Het is aan ons om dat af te stoppen en aan de andere kant wel efficiënt te zijn", aldus Stuivenberg, die beseft dat er in Oostende te veel kansen werden gemist. "Elke kans moet je zien als de laatste die je krijgt. Je moet er dus efficiënt mee omspringen. Dat is een volgende stap die we moeten nemen."