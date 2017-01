Chevalier nam de kip van 'Boeregem' gewoon mee en zet derby op scherp: "Ik vond dat bord op de snelweg origineler"

Chevalier nam immers één van de kippen mee. "Eerst was het vooral lachen met Cédric Berthelin", lacht Chevalier als we hem de vraag voorleggen. "Ik heb de kip uiteindelijk toch maar meegenomen, het blijft een cadeau van Zulte Waregem."

Bij de Franse spits thuis zal je één van de bekendere kippen van het moment echter niet terugvinden. "Ze staat bij een vriend die al kippen heeft, hij is tevreden met de geste van Zulte Waregem", aldus Chevalier die het niet nalaat om nog eens de derby op scherp te zetten.

Dit is meer dan een idaal begin, dit is míjn match -Teddy Chevalier Deel deze quote: