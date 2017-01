Antwerp, Lierse en Roeselare moeten ook nog rekening houden met Tubeke

In 1B heeft Tubeke drie belangrijke punten gepakt tegen Lommel. De club uit Waals-Brabant klopte de Limburgers met 2-0 en nadert zo tot op twee punten van leider Antwerp.

Voor Lommel lijkt het kalf na een 2-0 nederlaag in Tubeke verdronken. De Limburgers staan alleen laatste in 1B en zijn nog lang niet zeker van een verlengd verblijf in het profvoetbal. Tubeke doet dan weer nog volop mee voor promotie naar 1A.

Shean Garlito y Romo en Andrei Camargo (vanop de stip) bezorgden Tubeke een tweede opeenvolgende zege na de 1-3 winst in Leuven van vorige week. Tubeke telt nu 14 punten in de tweede periode, dat is er maar eentje minder dan Lierse en Roeselare en twee minder dan leider Antwerp. Lierse ontvangt morgen Cercle, Antwerp krijgt Leuven op bezoek. Zondag speelt Roeselare de laatste wedstrijd van de negende speeldag tegen Union.