Club Brugge is nog niet klaar op transfermarkt en heeft deze twee toppers op het oog

Club Brugge is nog niet klaar met zijn huiswerk voor januari. Er moet nog een flankaanvaller bij en dat wordt misschien wel weer een Israëliër. Daar hebben ze met Lior Refaelov al goeie ervaringen mee.

Zo zou Tal Ben Haim op het verlanglijstje van blauw-zwart staan. De 27-jarige aanvaller is met negen goals momenteel topschutter in Israël. En dan is er nog Hervin Ongenda. De 21-jarige aanvaller speelt zijn wedstrijden tegenwoordig bij de B-ploeg van PSG. Volgens enkele Israëlische media heeft Club een bod gedaan van 3,5 miljoen op Ben Haim en volgens Franse media hebben ze al een akkoord met Ongenda.

Dat zou niet kloppen, weet HLN, maar ze voegen er wel aan toe dat Club niet zal aarzelen om beiden binnen te halen. Het is geen dringende zaak, maar Club kan wel in de problemen komen indien er iets gebeurt met Izquierdo of Refaelov.