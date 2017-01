Dries Mertens de held bij Napoli in topper, Meunier haalt het makkelijk

door Sander De Graeve

door

Dries Merters stuwt Napoli naar belangrijke zege bij Milan, Meunier wint met PSG

In Italië was Dries Mertens alweer dé man bij Napoli. In Frankrijk was Meunier aan het feest met PSG bij Nantes en ook Valencia kon nog eens winnen. Een overzicht.